台灣捷克先進晶片設計中心啟動 搶進歐洲半導體商機

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（中央社記者張璦台北11日電）台灣國研院、捷克網路安全中心合作成立「先進晶片設計研究中心」，今天正式簽約啟動，未來雙方將合作培育不同領域的晶片設計研究團隊，帶動捷克半導體產業生態系發展，並協助台灣半導體產業與捷克鏈結，進一步掌握歐洲商機。

由國科會轄下國家實驗研究院與捷克網路安全中心（Cybersecurity Hub）合作成立的「先進晶片設計研究中心」（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC），今天舉行簽約啟動儀式，由國科會副主委兼國研院代理院長林法正，與捷克馬薩里克大學資安中心主任皮特內（Tomáš Pitner）簽署並交換合約。

國研院表示，未來雙方將合作培育不同領域的晶片設計研究團隊，帶動捷克半導體產業生態系發展，並協助台灣半導體產業與捷克鏈結，進一步掌握歐洲商機，期能打造台捷互惠雙贏的合作關係。

國研院指出，「先進晶片設計研究中心」簽約啟動儀式受到台捷兩國高度重視，捷方由捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、科技研究創新部次長哈夫里可娃（Jana Havlíková）率領多位科技官員及專家學者出席。

台方除了林法正，外交部歐洲司司長黃鈞耀、國科會科技辦公室副執行秘書邱維辰，以及多位產學研科技專家共襄盛舉，見證雙方進一步加深互惠合作。

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林法正表示，半導體技術的發展不僅是科技產業的驅動力，更是引領全球產業變革的關鍵；「先進晶片設計研究中心」的成立，象徵台灣與歐洲在半導體領域合作的新里程碑，盼為台灣和歐洲產業貢獻更多創新力量。

國研院指出，台捷雙邊關係近年蓬勃發展，國研院與捷克網路安全中心（由馬薩里克大學、布爾諾理工大學、捷克理工大學組成的聯合團隊）歷經1年半籌備，共同規劃成立「先進晶片設計研究中心」。此中心位於捷克布爾諾馬薩里克大學校園內，未來將成為捷克發展半導體產業的重要樞紐，以及台捷在關鍵科技議題上進行深入合作的典範。（編輯：林淑媛）1130611