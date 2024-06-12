全體上市公司5月總營收3.37兆元 年增15.83%

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）證交所今天公布統計，全體上市公司5月總營收達新台幣3兆3797億元，較去年同期成長15.83%，其中營收成長公司有642家，衰退公司371家。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為933家及80家，總共1013家上市公司已於6月11日之前完成5月營收申報作業。

5月營收成長幅度較大的產業，包括建材營造業受惠建案陸續完工交屋；電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，以及航運業因紅海危機及旺季需求使運價及運量上漲，5月營收較去年同期成長。

至於5月營收衰退較大的產業包括電器電纜業因國際鎳價下跌；鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退，玻璃陶瓷業因大陸房地產景氣不佳及通膨使需求衰退，導致5月營收衰退。

累計今年前5月，全體上市公司營收總計15兆7946億元，較去年同期成長10.11%，其中營收成長公司643家，衰退公司370家。

累計前5月營收成長較大的產業，包括電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，以及航運業因紅海危機使運價及運量上漲，累計營收較去年同期成長。

營收衰退較大的產業有電器電纜業因國際鎳價價格下跌，運動休閒業受客戶去化庫存，油電燃氣業因市場需求下滑影響，營收表現不如去年。（編輯：張均懋）1130612