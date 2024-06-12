集保eNotice平台 近1年使用人數突破60萬

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所總經理陳德鄉今天表示，集保eNotice平台自去年6月30日上線，近1年使用人數持續成長，已突破60萬人，象徵投資人積極支持e化政策、響應節能減碳。

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陳德鄉透過新聞稿說明，投資人透過eNotice平台可隨時查看發放日、配息金額等多項資訊，不必再收到紙本通知書，也充分保障個人財產隱私；現已有1159家發行公司（含所有發行配息ETF的投信公司）簽約使用eNotice平台，顯見企業重視新時代股東的數位需求，落實環境永續政策。

他指出，適逢股東會旺季，投資人透過「股東e服務」平台進行電子投票（eVoting），及參與股東會視訊會議（eMeeting），同時申請使用eNotice服務，可充分體驗全方位的數位股務生態系服務，除了落實股東行動主義、資訊不漏接，又可減少碳足跡，共同實踐永續金融的目標。（編輯：張良知）1130612