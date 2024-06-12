本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟宣布對中國進口電動車加徵最高38%關稅 反制中過度補貼政策
首頁 / 證券

集保eNotice平台 近1年使用人數突破60萬

2024/6/12 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所總經理陳德鄉今天表示，集保eNotice平台自去年6月30日上線，近1年使用人數持續成長，已突破60萬人，象徵投資人積極支持e化政策、響應節能減碳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳德鄉透過新聞稿說明，投資人透過eNotice平台可隨時查看發放日、配息金額等多項資訊，不必再收到紙本通知書，也充分保障個人財產隱私；現已有1159家發行公司（含所有發行配息ETF的投信公司）簽約使用eNotice平台，顯見企業重視新時代股東的數位需求，落實環境永續政策。

他指出，適逢股東會旺季，投資人透過「股東e服務」平台進行電子投票（eVoting），及參與股東會視訊會議（eMeeting），同時申請使用eNotice服務，可充分體驗全方位的數位股務生態系服務，除了落實股東行動主義、資訊不漏接，又可減少碳足跡，共同實踐永續金融的目標。（編輯：張良知）1130612

#台灣集中保管結算所
#陳德鄉
#集保
陳德鄉
集保e手掌握App用戶突破500萬 新開戶申請逾9成集保攜手台北大學、永豐投顧打造台灣ESG評等品牌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：