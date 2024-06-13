供應鏈調整 上市櫃赴中國投資家數首季銳減13家

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天公布，今年首季赴中國投資的上市櫃公司家數銳減13家，創至少近5年同期最大減額，赴中國投資的上市櫃公司占全體上市櫃公司家數跌破7成，亦為近5年來首見。

金管會統計，截至今年第1季止，有1196家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的69.49%。若和2023年底相比，今年首季赴中國投資的上市櫃公司家數淨減13家，赴中國投資的上市櫃公司占整體比重跌破7成，為2020年來首見。

金管會證期局主秘尚光琪在例行記者會分析，今年首季赴中國投資的上市櫃公司減少17家、增加4家，合計淨減少13家，變動原因與上市櫃公司家數變化有關，以及有部分企業調整營運，結束在中國營業。

外界關注今年首季撤出中國的上市櫃公司以哪一產業為大宗，尚光琪表示，產業別相對分散，並沒有特定產業在中國發展不佳的現象，主要是各企業基於內部考量，進行營運調整。

截至今年首季止，上市櫃公司累計赴中國投資金額達新台幣2兆7834億元，首季仍增加478億元，增額為近5年同期次高，且今年首季上市櫃公司在中國投資利益達1012億元，創歷年同期次高，年增39.97%。

尚光琪指出，雖然因調整供應鏈、評估營運效益等策略考量，赴中國投資的上市櫃公司家數呈現下滑，但隨庫存去化確實獲得改善，加上半導體業及電子零組件業受惠人工智慧（AI）熱潮及車用電子需求成長，帶動供應鏈營運成長，上市櫃公司首季中國投資利益頗豐。

至於累計赴中國投資金額走高，主因有企業基於營運策略考量增加對子公司持股、因應子公司業務拓展及匯率變動影響，上市、櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計赴中國投資金額較大。

根據金管會資料，今年首季上市櫃公司匯回中國投資收益達311億元，創至少近5年同期新高，截至今年首季底止，上市櫃公司累計匯回中國投資收益達8853億元，占累積原始投資金額的31.81%。

尚光琪提到，今年首季上市櫃公司匯回中國投資收益，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回，上市、櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較高。

金管會今天同步公布，截至今年首季底止，有1306家上市櫃公司赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數的75.89%。

今年首季上市櫃公司海外投資利益達1846億元，創歷年同期第3高，年增57.51%，主要是航運業、電腦及周邊設備業及其他電子業受惠整體經濟環境改善及客戶端存貨去化順利，帶動收益成長。（編輯：張均懋）1130613