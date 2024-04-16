台股重摔逾500點 金管會：看股市不能僅看一天

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（中央社記者謝方娪台北16日電）台股今天一舉摜破2萬點大關，金管會表示，受美股主要指數前一日下挫影響，亞股今天全面走跌，但看股市不能僅看一天，應檢視長期趨勢，今年截至15日止，台股漲幅達14.05%，在主要亞股中表現僅次日本。

台股今天帶量下殺，終場大跌547.81點，創18個月來最大跌點，摜破2萬點關卡，收在19901.96點，市值蒸發新台幣1.73兆元，成交值放大至5349.08億元。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會表示，因市場持續憂心中東地緣政治風險擴大，美股主要指數前一交易日下跌，又以那斯達克跌幅達1.79%最劇，亞股受到影響，今天全面走跌，台股跌幅達2.68%，外資賣超達366.15億元。

截至今天台股收盤時，韓國跌幅達2.38%、日本跌幅達1.68%、香港跌幅達1.59%、新加坡跌幅達1.28%、上海跌幅達0.66%。

尚光琪強調，雖然在亞洲主要股市中，今天以台股跌幅最大，但看股市不能僅看一日行情，應看長期趨勢。

她揭露，今年截至4月15日止，台股漲幅達14.05%，相較日本漲幅17.24%、上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%，台股漲幅僅次日本。

今年截至4月15日止，外資買超台股達909.64億元，台股集中市場日均成交量達3943億元，年增高達77.33%。截至4月15日止，台股信用交易整戶擔保維持率為173.44%。

尚光琪說明，今年截至3月底台股本益比達23.53倍，現金殖利率達2.71%，若加計股票股利為2.81%，今年首季國內上市櫃公司累計營收達9.53兆元，年增5.4%，寫歷年同期次高，顯示國內上市櫃公司基本面穩健。

她進一步指出，金管會將密切注意國際金融市場變化，持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。（編輯：楊凱翔）1130416