金管會精簡應揭露事項 明年股東收到年報篇幅估減1/3

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（中央社記者謝方娪台北26日電）迎戰淨零轉型，金管會規劃分階段推動上市櫃公司於股東會年報揭露永續資訊且將提前與財報同時公告，為減輕企業負擔，金管會今天公布修法草案，擬大幅簡化年報編製內容，自2025年申報今年年報適用。

金管會2023年8月發布永續揭露準則藍圖，規劃自2026年起分3階段推進上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，上市櫃公司未來將於股東會年報依規揭露永續資訊，且屆時將提前與財報同時公告。

考量企業作業負擔，金管會擬修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，大幅簡化股東會年報編製內容。草案預告期定為60天，預計今年6月底完成法規修正後，公開發行公司自2025年申報今年股東會年報即適用新規定。

根據金管會證期局統計，截至今年2月底止，上市公司共1001家，上櫃公司816家，興櫃及公開發行公司831家，合計公開發行以上公司共2648家。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會說明，此次有2項修正重點，第1，經過蒐集國外主要證券市場作法，並審慎評估資訊攸關性及考量資訊可取得性，金管會決議刪除部分年報應揭露事項。

例如公司簡介、公司治理報告中有關組織系統、公司治理守則及規章查詢方式、公司及內部人員受處罰資訊、公司董事長、總經理及財會主管等辭解任情形彙總表、股東結構、股權分散情形、最近2年度每股市價、淨值、盈餘、股利等資訊、營運概況中有關最近2年度生產量值及銷售量值表、財務概況、子公司持有或處分公司股票情形。

不過，前述事項雖然未來不必在年報揭露，投資人仍可透過公司網站、公開資訊觀測站及公司財報等管道取得資訊。

其次，考量部分年報資訊已在公開資訊觀測站公告申報，金管會擬開放部分資料可採索引式揭露，包括內控聲明書、會計師內控制度專審報告、董監事、經理人及持股比例超過10%股東股權移轉及股權質押變動情形、發行或私募有價證券資金運用計畫執行情形、特別記載關係企業相關資料及私募有價證券辦理情形等應記載事項。

根據證期局預估，此次修法預計刪除16項年報應記載事項及6項開放索引式揭露，合計簡化22項，約可減少年報近1/3篇幅，有助減輕公司編製年報的作業負擔。

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另一方面，配合「上市櫃公司永續發展行動方案」規劃，金管會同步於法規增訂，若上市櫃公司董事會任一性別董事席次未達1/3，應敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行的措施。

尚光琪也提到，金管會正研議推動永續資訊以可延伸企業報導語言（XBRL）格式進行數位化申報，未來也將研議年報中與投資人攸關的重要資訊透過格式化申報可行性，以利外資等投資人針對相關資訊進行跨公司、跨產業分析比較。（編輯：潘羿菁）1130326