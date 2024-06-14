台糖股東會通過配息0.7元 活化資產有成信評上調

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台糖今天召開113年股東常會，通過112年度決算盈餘分配，每股配息0.7元。台糖會中揭露，近3年來活化土地資產有成，促進社宅及長照產業發展，獲信評機構調升長期信用評等為「twAA」，是17年來首次升級。

台糖今天召開113年股東常會，董事長楊明州擔任主席並向全體股東報告，去年公司創下營業收入新台幣301.87億元、營業利益22.33億元，分別高出法定預算12.53億元及9.82億元，不僅達成預算目標，營運績效亦有顯著提升。

會中另通過112年度決算盈餘分配，每股配息0.7元，並完成第36屆董事（含獨立董事）選舉。

台糖去年轄下7大事業部交出轉虧為盈成績，台糖透過新聞稿表示，去年持續深耕循環經濟、綠能、資產活化及健康休閒等業務，落實目標管理，推升營收成長，邁向永續淨零。

台糖指出，例如加速豬場改建計畫，另完成蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院、興建崇賢銀髮宅，以及太陽光電設置容量542MW（截至去年底止）。

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此外，台糖持續提供政策用地，促進社宅及長照產業發展，近3年來活化土地資產有成，獲信評機構調升長期信用評等為「twAA」，是17年來首見升級，亦是對台糖營運管理的肯定與鼓勵。

台糖公司第36屆董事名單，包含楊明州、陳立人、趙卿惠、李繁儀、胡忠一、曾梓峰、鄞鳳蘭、余政憲、駱文霖、黃碧玉、胡益民、安群投資股份有限公司，賴婷婷（獨立董事）、湯瑞科（獨立董事）、張桂鳳（獨立董事）。（編輯：林克倫）1130614