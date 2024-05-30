LINE、台灣大推AI語音預約 擬導入20萬餐飲店家

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（中央社記者吳家豪台北30日電）通訊軟體LINE與台灣大哥大今天宣布，針對中小店家推出一站式AI（人工智慧）語音預約服務，可降低店家50%人力需求。台灣大哥大總經理林之晨表示，將逐步導入數萬家餐飲業者，最終希望達到10萬至20萬家規模。

林之晨指出，進入AI時代，數位轉型已不再是加分題，而是必考題。據經濟部統計，台灣98%以上企業為中小企業，總產值達新台幣28兆元，占所有企業總營收一半以上，顯示中小企業在台灣經濟發展中扮演關鍵角色。然而少子化與老齡化等人口結構問題，卻造成中小企業勞動力短缺危機。

林之晨說，台灣大基於5G、AI、大數據，與LINE共同推出AI智慧訂位服務、線上點餐系統等多元解決方案，將輔導中小企業在AI時代中永續成長。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE連接很多的用戶，在提供更多樣服務的過程當中，也清楚了解光靠自己力量不夠，需要和很多廠商連結，由廠商透過LINE平台把更多的方便應用或體驗帶給用戶。

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他說，在店家數位轉型的過程中，LINE發現經營者的困境，面對少子化和缺工問題，餐飲和旅宿業者遭遇到的衝擊最嚴重，因此LINE思考如何透過數位技術解決相關問題。

AI語音預約服務鎖定中小企業客戶，由AI語音自動接聽消費者來自市話或LINE官方帳號的來電，運用碩網資訊的語音合成及語意辨識技術，應答消費者的預約、訂位資料查詢或修改等需求，並串接inline線上訂位系統，主動發送預約完成訊息到品牌自營或inline的LINE官方帳號，一分鐘可完成預約。（編輯：蘇志宗）1130530