台電強韌電網拉貨強 士電和華城7月營收站高

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電廠公布7月自結合併營收，其中士林電機7月營收新台幣25.97億元，月減6.34%，年增5.15%，站同期新高。華城7月營收20.03億元，月增4%，大幅年增61.33%，僅次於2023年12月，站歷史單月次高和同期新高。

累計今年前7月士電自結營收206.87億元，年增8.2%。華城前7月營收96.87億元，年成長64.6%；華城指出，主要是外銷及民營案訂單成長。

士電和華城持續受惠台電強韌電網計畫，以及北美市場對重電產品拉貨力道。士電到2025年持續擴充電力級和配電級變壓器產線，預估到2025年總投資金額累計超過新台幣20億元，整體變壓器產能可提升3成到4成。

市場人士分析，士電持續受惠台電強韌電網計畫對變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品拉貨，也受益美國市場變壓器拉貨力道。

華城先前表示，綠能、台電強韌電網計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為目前及未來3大主要成長動能，華城未來5年至8年持續成長。

展望今年，華城評估業績和獲利可較2023年成長，持續增加外銷訂單，今年華城產能增加幅度起碼3成到4成規模。（編輯：楊蘭軒）1130812