陽明上半年每股賺6.66元 景氣多變強化船隊資源

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（中央社記者江明晏台北12日電）上半年航運市場量價齊揚，陽明海運第2季每股盈餘3.98元，累計上半年每股盈餘6.66元。展望後市，陽明指出，全球景氣仍受眾多不確定因素影響，將購入2艘現行營運中的長租船，穩定船隊資源，強化航線競爭力。

陽明海運公布第2季營收新台幣525.89億元，年增50%，稅後淨利138.87億元，季增48%，每股盈餘3.98元；上半年營業收入963.91億元，年增34%，稅後淨利232.67億元，稅後每股盈餘6.66元。

陽明海運指出，上半年航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，使陽明上半年整體獲利表現優於去年同期水準。

陽明表示，亞洲新興經濟體表現亮眼，為拉動全球經濟成長的主要動能。航運市場2024年原預測供給成長，超過需求成長約7.6%；但在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸。

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陽明指出，全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下，貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險，美國經濟、美國總統選舉、歐元區經濟、地緣政治，都推升全球經濟發展的不確定性。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明海運表示，董事會授權購入2艘現行營運中的1萬1000 TEU（20呎貨櫃）級長租船，合併陽明已購回的5艘1萬4000 TEU級與3艘1萬1000 TEU級中大型船舶，有助穩定船隊資源，並強化航線競爭力，也可因應氣候變遷風險減排需要。（編輯：張良知）1130812