和碩業外挹注 第2季每股賺2.1元登10季新高

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠和碩今天公布第2季財報，因業外收入大增，歸屬母公司稅後淨利新台幣55.86億元，季增71.5%，年增78.6%；每股盈餘2.1元，為2022年第1季以來、近10季新高。

展望今年第3季，和碩告訴中央社記者，筆電出貨預估將季增雙位數，消費性電子營收將季增高雙位數，通訊產品營收將與第2季持平。

和碩今年第2季合併營收2537.15億元，季增1.3%，年減9.6%，主要因為消費性電子與通訊產品終端需求疲弱；由於產品組合改善及生產效率提升，毛利率達4.6%，季增0.4個百分點，年增0.8個百分點；營業利益29.36億元，季減2.9%，年減3.8%。

和碩第2季業外收入65.66億元，季增2.03倍，年增2.09倍，主要來自處分世碩股權的一次性利益約21億元，加上認列立訊股票的金融資產評價利益；第2季歸屬母公司稅後淨利55.86億元，季增71.5%，年增78.6%；每股盈餘2.1元。

和碩上半年合併營收5041.14億元，年減15.8%；毛利率4.4%，年增0.9個百分點；營業利益59.59億元，年增2.6%；歸屬母公司稅後淨利88.44億元，年增44.2%；每股盈餘3.32元。

觀察和碩第2季營收分布，通訊產品占比為64%，資訊產品占比14%，消費性電子產品占比7%，其他產品占15%。（編輯：楊凱翔）1130813