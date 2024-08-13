美國通膨數據出爐前 日股勁揚引領亞股續漲

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（中央社香港13日綜合外電報導）亞洲股市今天收盤再度走揚，擺脫上週引發股市震盪的美國經濟衰退疑慮；其中日股更在日圓貶值及日本央行承諾不會進一步升息下領漲。投資人靜待重要的美國通貨膨脹數據出爐。

法新社報導，股市經歷上週上沖下洗後，如今交易場上氣氛已恢復平靜。不過在美國公布7月新增就業人口遠低於預期後，投資人維持謹慎步伐。此外地緣政治疑慮也繼續影響市場信心。

由於美國最新消費者物價指數（CPI）和躉售物價數據將在本週稍晚發布，結果可能對美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣政策決定起作用，在此之前股市交易採取小心翼翼姿態。

觀察家預警，美國通膨數據可能引發股市朝上或下大幅波動。因為若比預期弱，會令人對美國經濟更加擔憂；而若比預期強，則可能打擊降息看好度。

美國股市昨天走勢平淡，亞股今天則延續昨天強勁漲勢。其中東京股市經過長週末假期後恢復交易，收盤勁揚3.5%，重返5日創下1987年以來最大單日跌幅之前、於2日達成的收盤水準以上價位。

香港股市則收高0.4%，上海股市收漲0.3%，雪梨、新加坡、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收高。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130813