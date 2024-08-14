億豐第2季毛利率創新高 上半年賺進1股本

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）窗簾大廠億豐今天公布半年報，第2季稅後純益新台幣17.68億元，季增23.27%，比去年同期大幅成長30.57%，超越2022年第2季寫下的16.59億元，改寫歷史新高，單季每股純益6.04元；毛利率58.3%，創歷史新高。

累計億豐今年上半年稅後純益31.97億元，年增率28.75%，每股純益10.91元，已賺進1個股本。

億豐耕耘美國高端的客製化窗簾市場，去年客製化窗簾占營收比重已經拉高到7成以上，帶動公司獲利持續攀高，億豐第2季毛利率58.3%，比去年同期拉升2.38個百分點，創歷史新高。

展望下半年，美國6月1日起全面實施窗簾無拉繩的安全規定，億豐在相關方面已布局多時，有望趁機搶攻市占率。

基於安全考量，美國2018年立法要求窗簾產品轉換為無拉繩設計，一開始先針對固定尺寸窗簾，今年6月1日起，客製化窗簾也納入規定，等於全面實施。

比起拉繩設計，無拉繩窗簾的設計與製作難度更高，根據2018年的經驗，新制剛上路，市場會出現一段混亂期，拉高產品成本及售價，惟億豐早已超前部署，2022年就將全部產品改為無拉繩設計，如今隨法規正式上路，億豐有望趁機搶攻市占，且短期內有機會享受超額毛利。

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產能擴充方面，億豐目前全球生產據點主要包括中國大陸東莞、柬埔寨、美國達拉斯，以及墨西哥廠。其中墨西哥二期廠，產能預計今年下半年加入投產，未來產能全部開出，可增加約20%的客製化窗簾產能，為公司營運增添新動能。

而看好未來市場需求持續成長，億豐7月初也公告，投下1861萬美元（約新台幣6億元），取得越南富壽省的土地使用權，為越南設廠計畫預做準備。（編輯：楊蘭軒）1130814