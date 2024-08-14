南亞科：13日停電損失3至5億元 拚2天內復機

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）南亞科今天傍晚發布重大訊息表示，13日下午因雷擊造成停電，廠內部分機台暫停運作，正全力復機中，預計2至3天內完成復機，預估此次停電導致損失約新台幣3億元至5億元。

南亞科傍晚表示，新北市8月13日下午1時15分，因雷擊造成台灣電力公司161kV高壓供電異常，公司因此部分停電。

南亞科說明，停電發生時，立即啟動緊急應變措施與安全檢查，公司員工一切平安。廠內部分機台暫停運作，正全力復機中，預計2至3天內完成復機。

損失部分，南亞科預估，此次停電導致晶圓受損、設備維修及生產中斷等損失，初步估計金額約新台幣3億元至5億元，實際數字將待後續統計與確認。

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新北市新莊區、樹林區及桃園市龜山區13日傳出停電，台電13日說明，下午1時15分因雷雨造成161kV輸電線路跳脫，導致迴龍配電變電所停電，共計影響4.4萬戶，經轉供已於下午1時26分全數復電。

南亞科第2季營運虧損，稅後淨損8.13億元，每股虧損0.26元。南亞科在7月上旬預期，第3季動態隨機存取記憶體（DRAM）市況及價格可望比第2季好，公司有機會單季損益兩平。（編輯：楊蘭軒）1130814