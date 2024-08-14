土銀何英明衝刺第2獲利引擎 稅前盈餘明年拚200億

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（中央社記者張璦台北14日電）從基層做起的新任土銀董事長何英明今天表示，土銀目前第1大獲利引擎是以土建融為主的企金業務，未來將致力提升個金、財管、證券等第2大獲利引擎群，在嚴控授信品質與風險管理下，力拚稅前盈餘明年衝上新台幣200億元。

土地銀行今天舉行新任董事長宣誓典禮，財政部次長阮清華致詞時表示，土銀是百分之百國營銀行，業務經營規模及獲利一直穩健成長，稅前獲利從100年起已連續13年突破百億元，資產品質表現也非常傑出，逾放比率、備抵呆帳覆蓋率均優於國內銀行平均值。

阮清華指出，政策任務方面，土銀充分配合六大核心戰略產業及新南向政策目標國家授信、勞工紓困貸款，並加強對中小企業授信融資等措施，且因應台灣走向高齡化，積極辦理公益安養信託等業務。

阮清華說，何英明在土銀從基層做起，曾擔任分行經理、授審部經理、債管部經理、法遵長等職務，且嫻熟金融法規、銀行風險管理及內部稽核業務，資歷相當完整、全面。

阮清華表示，何英明過去擔任總經理時，對內部經營管理提出多項改革，包含重視法令遵循、風險管理、人才培育等；事實上，近期公股行庫承作的新青安優惠房貸發生非自住違規情況，備受外界關切，正是由何英明親自協助處理相關濫用問題。

此外，阮清華對何英明提出4大期許。首先，銀行要將獲利引擎多元化，土銀未來除了土建融這一強項，也要發展為更全方位的行庫；第2，希望土銀繼續提升員工福利；第3，響應國家淨零碳排，盼土銀協助落實相關政策，促進永續經營；最後，希望土銀有朝一日能達到稅前盈餘超過200億元的業績目標，相信何英明可在既有基礎上，持續強化土銀競爭力。

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何英明說，他進入土銀已有近40年，「我熱愛土銀，熱愛到我太太都沒辦法原諒我」，一路走來他認為內稽內控是銀行最重要的一環，並堅持授信品質、嚴控風險管理，同時，土銀獲利表現逐年攀高，去年稅前盈餘超過170億元、創新高，「次長希望我們衝過200億，我想最慢大概明年就會達標」。

何英明並指出，土銀目前的第1大獲利引擎是以土建融為主的企金業務，未來將分年調整獲利結構，致力提升個金、財管、證券等業務，推動第2大獲利引擎群。（編輯：楊蘭軒）1130814