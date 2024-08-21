台酒最年輕董事長湯期安上任 財部盼引進AI新思維

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（中央社記者張璦台北21日電）台酒董事長湯期安今天上任，民國70年次的他具備生技背景，是台酒成立百年來最年輕董事長。財政部次長阮清華指出，期許湯期安繼續精進產品研發、管理與行銷，開拓國際市場、引進AI技術，帶入業界經驗和嶄新思維，帶領台酒走向新高峰。

湯期安則說，將透過精準溝通、快速整合，並以過去所學與團隊合作，讓台酒年輕化，更有彈性、活力。

台灣菸酒公司今天舉行新舊任董事長、總經理交接典禮，由阮清華監交，湯期安的父親、總統府資政湯文萬也親臨現場。

阮清華致詞時表示，僅管台酒近年面臨COVID-19疫情、進口產品競爭以及年輕族群消費習慣變化等影響，營收仍維持穩健，非常不容易，背後主因在於台酒除了本業之外，產品開發、通路經營、異業合作、拓展外銷等方面均有相當好的成績，這要感謝卸任的前董事長丁彥哲、前總經理林士傑，5年多來付出的努力。

阮清華指出，新上任的湯期安年僅43歲，但學經歷相當豐富完整，曾在生技公司任職，研發、生產的產品與技術都能與時代接軌，引領市場潮流，相信他能將業界經驗、嶄新思維帶到台酒，為百年老字號注入新動能，帶領台酒走向新高峰。

阮清華進一步表示，期許湯期安在既有基礎上，持續精進產品研發、生產、管理、行銷，以及開拓國際市場、內稽內控、數位化等面向，並引進人工智慧（AI）相關技術，借助新科技之力，讓業績蒸蒸日上。

湯期安表示，台酒是百年企業，不論是在研發、生產製造以及銷售等領域，都擁有相當多人才，感謝丁彥哲過去5年多來打下的堅實基礎，上任前已拜會過丁彥哲，兩人交流3個多小時，對方也傳授許多經驗。

湯期安指出，感謝財政部在這次「行動創新」改革的推動上，給予經營台酒的機會，「行動創新」的基礎必須架構在精準溝通、快速整合，期待在此之下，台酒能年輕化，繼續追求創新，更有彈性、活力，也會用過去所學，與團隊合作，為百年企業注入新活水，邁向永續發展。

丁彥哲致詞時向在場員工喊話，希望眾人力挺湯期安與剛升任總經理的賴煥宗，讓台酒永續扎根在台灣這片土地上，自己雖然離開台酒，依然會是台酒最忠實的消費者。交接典禮後，台酒員工在總公司長廊、門口列隊鼓掌歡送丁彥哲與林士傑。（編輯：林家嫻）1130821

台灣菸酒公司21日舉行新舊任董事長交接典禮，由財政部次長阮清華（中）監交，卸任的前董事長丁彥哲（左）將印信交接給新任董事長湯期安（右）。中央社記者張璦攝 113年8月21日

台灣菸酒公司21日舉行新舊任董事長交接典禮，會後台酒員工在總公司長廊列隊鼓掌歡送卸任的前董事長丁彥哲（中間左），新任董事長湯期安（中間右）陪同。中央社記者張璦攝 113年8月21日