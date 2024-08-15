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台積電斥資171.4億元 購買群創南科廠房及設施

2024/8/15 19:48（8/15 20:24 更新）
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（中央社記者鍾榮峰、潘智義台北15日電）台積電今天與群創光電簽訂合約，斥資新台幣171.4億元，購買群創光電南科廠房及附屬設施。群創也公告，南科廠處分利益約147億元。

台積電購買群創南科廠正式拍板定案，台積電今天晚間公告與群創光電簽訂合約，購買群創廠房及附屬設施，主要是供營運與生產使用。

台積電指出，購買位於台南市新市區環西路一段3號的群創廠房及附屬設施，建物面積31萬7444平方公尺，折合約9萬6027坪，交易總金額171.4億元。

群創董事會7月底決議授權董事長洪進揚處分南科D廠區TAC廠相關不動產，以挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

市場分析，群創光電南科當地5.5代廠，將投入面板級扇出型封裝技術；洪進揚在8月5日說明，南科5.5代廠交易除了聚焦買賣標的價格，售後能為彼此帶來什麼樣的合作商機，也是重點。（編輯：楊凱翔）1130815

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洪進揚
群創與IC價值鏈合作 發展高壓高效高階晶片封裝擬售南科5.5代廠 群創：仍在前置溝通階段
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