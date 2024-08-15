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副總統出席上市櫃公司協會大會 盼台灣均衡發展

2024/8/15 20:54
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（中央社記者羅元駿台北15日電）副總統蕭美琴今天表示，台灣面臨數位轉型、淨零碳排、人口結構改變等挑戰時，盼企業能注重均衡發展，讓大家安居樂業，有共同的幸福感。

副總統蕭美琴今天出席台灣上市櫃公司協會第5屆第1次會員大會致詞表示，在花蓮10年、美國3年多，和台灣西部產業有點脫節，當選後珍惜機會走訪台灣各地，看到百工百業的成就和辛苦，給予她許多學習成長的機會。

副總統強調，台灣面臨數位轉型、淨零碳排等議題，希望台灣均衡發展，而總統賴清德強調均衡發展的台灣，是讓大家安居樂業，有共同的幸福感，讓大家共同進步。

副總統說，世界上的變數太多，像是俄烏戰爭、中東的緊張衝突、全球通膨，不斷出難題和新挑戰，加上台灣面對地緣政治的挑戰，如何在複雜國際環境當中，把握機會、避免風險，讓台灣平安繁榮，是極需細緻審慎的，同時面對機會也不能放過。

副總統表示，感謝上市櫃公司帶領台灣經濟，如同台灣經濟的航空母艦，更相信台灣百工百業從不同角度貢獻台灣的發展。

副總統期待，企業也能注重均衡發展，像是數位轉型、淨零碳排、人口結構改變、勞動力結構變化等議題，盼能多面向充分的努力和發展。

副總統說，性別平權指數越高的國家，往往也是經濟發展指數越進步的地方，並感謝上市櫃公司重視台灣整體均衡發展，盼大家一起努力、讓台灣更好。（編輯：林興盟）1130815

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