東元規劃併購投資8大項目 北美業績占比拚2成

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）機電大廠東元董事長利明献今天下午表示，未來3年規劃併購和股權投資，涵蓋8個潛在投資項目，希望1年內有初步成果；此外，未來3年內，北美市場業績占比要超過20%。

東元下午舉行法人說明會，展望第3季營運，東元總經理范炘預估，第3季機電系統事業群營收可較第2季和去年同期持平，智慧能源事業群營收估季減和年減，智慧生活事業群可季增和年增；第3季營業毛利率可季增和年增。

范炘指出，東元第3季毛利率看增，主要是原物料價格趨穩；此外，海運成本下滑，機電系統事業群營收占比可提升。目前小馬達和大馬達的訂單出貨比（B/B ratio），分別在1以上和1左右。

觀察第2季主要事業群比重，根據資料，第2季機電系統事業群營收占東元整體營收比重51.4%，智慧能源占比20.8%，智慧生活占比21.6%。

范炘指出，東元布局氣體絕緣開關設備（GIS）許久，產能持續滿載；東元也與台灣西門子規劃合作生產24KV無六氟化硫（blue GIS）。

展望全球主要市場動向，范炘指出，美國市場景氣有趨緩、業務商機有遞延的跡象，軟著陸機率高；儘管美國總統大選是一大變數，但長期來看，美國市場未來投資量仍大。

范炘指出，台灣景氣持續逐步好轉；至於中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）相對收縮，預期下半年到2025年上半年，中國大陸經濟發展仍有壓力。

在海外市場布局上，利明献表示，擴大強化北美原有電氣化業務，並開發再生能源業務；在東南亞開發資料數據中心工程承攬業務，初期聚焦馬來西亞。

利明献表示，目前北美市場業績占比約17%，規劃3年內，北美市場業績占比要超過20%。

展望未來3年資本支出，利明献分析，主要強化核心馬達商品製程及全球報價系統，拓展新業務及搶攻高潛力市場所需要的資本支出。

在併購和股權投資，利明献表示，希望在1年內有初步成果，規劃8個潛在投資項目，包括變頻器或變壓器等重電產品、虛擬電廠、船舶應用電氣化載具、電力充電樁等，目標涵蓋國內外廠商，希望產生2.5倍至3倍營收的併購或投資效益。

東元說明，以往每年資本支出規模約新台幣12億元至15億元，預估今年資本支出規模與以往相當。

談到綠能產品布局，范炘表示，今年上半年節能及電動車相關產品（不含IE3馬達）營收，占機電系統事業群比重11.8%；上半年綠能相關工程及產品營收占智慧能源事業群比重40.5%；上半年綠能相關營收占智慧生活事業群比重47.2%。

范炘指出，智慧能源目前未執行工程及設備在手訂單近新台幣240億元，其中綠能相關業務占比51%。（編輯：張良知）1130816