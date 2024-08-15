利明献：東元大股東有團結共識 沒有折衝協調問題

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）機電大廠東元董事長利明献今天下午表示，擔任東元董事長3個月，並沒有在大股東之間折衝協調利益的問題，一切按照公司治理原則運作，主要大股東們都有共識要團結，希望東元集團再創高峰。

東元在5月24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事，獨立董事全拿；5月31日新屆董事會召開，新任董事利明献接任東元董事長，今天利明献首次公開與媒體見面。

利明献說，他擔任東元董事長後，外界或有懷疑，甚至朋友說「是不是頭殼壞去」，他笑說，可能在銀行待太久了，「有點膩」，自己和東元大股東華新麗華董事長焦佑倫熟識超過30年，在焦董徵詢因緣際會下進入東元服務。

談到徵詢過程，利明献說，大概是在今年農曆春節前後受邀，他大約考慮一個多月後決定。

利明献表示，在金融業界長期工作經驗超過40年，地區涵蓋美國、中國大陸和台灣等地，利明献說，自己以台灣人在中國大陸銀行界擔任高層6年多的經驗，「幾乎微乎其微」，這是他難得的優勢。

外界好奇從金融界轉換跑道投入傳產，利明献指出，加入東元是有意義的挑戰，希望加強凝聚經營團隊的向心力，任內提升核心產品競爭力，強化產銷執行力。

利明献指出，此次東元改選董事，主要大股東們都有共識要團結，希望東元集團發揮熟悉的品牌和優質產品，在全球廣布的業務與廠房據點為基礎，再創高峰。

在董事會人選上，利明献說，大股東們徵求各方意見，最後大股東們共同徵求新任董事候選人。

利明献表示，擔任東元董事長3個月，並沒有在大股東之間折衝協調利益的問題，一切按照公司治理原則運作，新任董事們陣容堅強，都有專業經歷背景，他與經營團隊合作推動內控和經營發展議題，向董事會報告，運作順暢。（編輯：張均懋）1130815