焦佑倫：不銹鋼下半年優於去年同期 電纜有台電挹注

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（中央社記者潘智義台北17日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華董事長焦佑倫今天表示，今年下半年不銹鋼事業表現，可望優於去年下半年；電線電纜事業現階段則有台電強韌電纜計畫挹注。

華新麗華今天舉行股東會，焦佑倫指出，與去年上半年相較，鎳相關的不銹鋼產品今年價格明顯下跌，也影響整體不銹鋼事業表現；至於華新麗華投資東元，今年適逢董事改選，將支持東元現有經營團隊。

焦佑倫說明，疫情發生以來未停止投資，在全球各地共投資約新台幣700多億元。除高雄海纜廠預計2027年、2028年才投入生產，其他投資都已進入準備量產的前端階段。

他解釋，海底電纜建廠需有海港，正好政府釋出高雄港旁的土地，華新得標後建廠，看好全球海底電纜市場；近3至5年將投資250億元在電線電纜事業。

焦佑倫說明，疫情發生5年以來，在印尼投資約12億美元，布局鎳上游產業；針對中國工廠改造、台灣新商業模式、高雄海底電纜工廠投資約新台幣250至300億元；歐洲收購企業近5億美元，以掌握核心材料企業等，合計近年總投資金額共新台幣700多億元。

他強調，華新麗華是台灣最大的電線電纜企業，台電的強軔電纜計畫是現階段主要獲利來源；不銹鋼則鎖定長條類別的不銹鋼，目前是中國廠之外，在歐洲、台灣、中國的盤元、直棒最大供應商。

他解釋，雖然不銹鋼事業去年上半年不錯，但下半年因鋼市不景氣，出現少有兩季低迷的現象，但今年逐步恢復。

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關於華新麗華投資東元部分，焦佑倫強調，東元現有團隊在董事長邱純枝領導下業績成長，投入淨零轉型，董事來自很多其他產業，是多元的董事會，有不同領域的人參與；前行政院副院長沈榮津擔任董事將起領導作用，前花旗集團台灣區總裁利明献不只懂金融，對宏觀經濟也很了解，其他都是在企業公司治理很有經驗。

他認為，東元業務的版圖靠黃茂雄拓展，華新投資東元只是沾光。（編輯：張良知）1130517