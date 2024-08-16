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緯穎：第4季AI伺服器占比力拚5成

2024/8/16 18:54
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（中央社記者潘智義台北16日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎財務長陳昌偉表示，儘管輝達（NVIDIA）Blackwell晶片零組件第4季出貨時程出現雜音，但預期AI伺服器占營收比重仍可望挑戰50%既定目標。

緯穎今天舉行線上法人說明會，陳昌偉說明，目前依然維持下半年業績較上半年成長的看法，人工智慧（AI）伺服器期望更高，AI新產品預計今年下半年出貨，原希望AI占比第2季達50%，但結果延後到第4季。

他指出，特定應用積體電路（ASIC）伺服器、圓形處理器（GPU）伺服器都屬AI伺服器；不過由於今年上半年非AI伺服器出貨大幅優於年初預期，因此AI伺服器的營收雖然成長，但占整體營收比重仍較低。

他強調，輝達Blackwell晶片上市時程不是緯穎可以決定，若如期在第4季出貨，因為初期量仍小，對整體AI伺服器的營收貢獻很低，此因素將不影響第4季AI伺服器占營收50%的預期。

進入AI時代，陳昌偉認為，採用價格更貴的GPU，對毛利率而言一定產生變化，不排除將來由客戶買GPU等零件，暫放緯穎倉庫，即GPU是客人財產，再由緯穎組裝成伺服器交貨，可降低採購成本。

陳昌偉指出，因應進入AI伺服器時代，第2季存貨大幅成長，緯穎已在7月完成籌資，包括海外存託憑證（GDR）、可轉換公司債，合計約新台幣467.5億元。（編輯：張良知）1130816

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緯穎
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