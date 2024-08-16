張國煒談張榮發遺產運用：沒有計劃 拿到再說

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（中央社記者江明晏台北16日電）星宇航空今天首航西雅圖，由董事長張國煒親自執飛。針對法院近期認定張榮發遺囑有效，該如何運用遺產，他表示，「沒有計劃、拿到再說」，認為最大意義在於「經過冗長法律驗證，證明是總裁、我父親自己的意思」，後續會全權委託律師團去處理。

長榮集團創辦人張榮發留下遺囑將遺產留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提起遺囑無效訴訟。一、二審均認定遺囑有效，最高法院15日駁回張國政上訴，全案確定。

星宇航空今天首航西雅圖，由董事長張國煒親自擔任機師執飛。對於市場關注的遺囑議題，他也首度現身接受媒體訪問。

針對取得遺產後的運用計劃，是否會投入星宇航空，張國煒表示，「沒有計劃、拿到再說」；他進一步重申，實際上要拿得到再說。

媒體詢問，是否沉冤得雪，他表示，也沒有外界說的「沉冤得雪」，是之前市場上很多講法，例如貍貓換太子、作假等，「現在經過這麼冗長的法律驗證，證明是總裁、我父親自己的意思」，他認為最大意義在這裡。

至於遺產方面的後續處置，他表示，會全權委託律師團去處理，「不想花太多心思在這個上面，很多關乎法律專業」。

他表示，星宇航空現階段機隊布建的差不多，正在討論啟動第二階段的擴張期，可能還需要10架的A350或是777。

針對星宇航空年底前將轉上市，媒體詢問，對於很多年輕人表達要來買股票，張國煒提醒，量力而為，畢竟股票市場有賺有賠，尤其年輕人很辛苦存下來的錢，還是要小心。

是否會為員工年終加薪，他回應「盡量」並指出，星宇航空沒有辦法像兩家國籍航空發這麼多年終，畢竟一個是60年，一個是30年的公司，機隊龐大，各項成本都已經攤提完畢，且疫情到現在的貨機表現都非常好；星宇航空還在成長期，初期成本還在攤提，成本比他航高很多，要跟員工說「齊心努力，先擔待一下」。

至於星宇航空是否還會開其他航線，他表示，要看交機進度，現在供應鏈的問題，交機非常不穩定，星宇航空陸續在觀察，不敢太躁進，交機延後問題嚴重，且沒有減緩，「會亦步亦趨來觀察」。（編輯：張良知）1130816