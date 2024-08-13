星宇航空上半年每股賺0.39元 引進第6架A350新機

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（中央社記者江明晏台北13日電）星宇航空公告上半年財報，總營收新台幣163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，年增0.21元；星宇航空預計引進第6架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機。

星宇航空表示，因應航機運能成長，同時耕耘北美市場，規劃8月16日開航台北-西雅圖航線，將進一步完善北美及亞洲中轉網絡，由於暑假旺季需求，台北-富國島航線自8月下旬起部分日期增班，並於9月1日起放大以A330neo提供服務。

此外，星宇航空持續拓展中部市場，台中-富國島航線已開賣，並規劃10月27日開航。

星宇航空7月營收34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%。其中，7月客運營收30.26億元，因暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收提升。

貨運市場方面，星宇7月營收3.01億元，月增20%，年增122%，得益於全球電商、AI伺服器相關產品持續出貨暢旺，美線艙位需求維持高點，且東南亞輸美需求穩定，使貨運營收再創新高。（編輯：翟思嘉）1130813