本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

星宇航空上半年每股賺0.39元 引進第6架A350新機

2024/8/13 18:56（8/13 19:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為星宇航空去年1月迎來第2架A350-900廣體客機。（星宇航空提供）
圖為星宇航空去年1月迎來第2架A350-900廣體客機。（星宇航空提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）星宇航空公告上半年財報，總營收新台幣163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，年增0.21元；星宇航空預計引進第6架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機。

星宇航空表示，因應航機運能成長，同時耕耘北美市場，規劃8月16日開航台北-西雅圖航線，將進一步完善北美及亞洲中轉網絡，由於暑假旺季需求，台北-富國島航線自8月下旬起部分日期增班，並於9月1日起放大以A330neo提供服務。

此外，星宇航空持續拓展中部市場，台中-富國島航線已開賣，並規劃10月27日開航。

星宇航空7月營收34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%。其中，7月客運營收30.26億元，因暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收提升。

貨運市場方面，星宇7月營收3.01億元，月增20%，年增122%，得益於全球電商、AI伺服器相關產品持續出貨暢旺，美線艙位需求維持高點，且東南亞輸美需求穩定，使貨運營收再創新高。（編輯：翟思嘉）1130813

#北美
#台北市
#星宇航空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：