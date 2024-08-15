張國煒分得張榮發遺產140億 星宇航空股價走高

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（中央社記者江明晏台北15日電）長榮集團創辦人張榮發遺囑獲判有效，二房獨子張國煒估可分得逾140億元遺產，激勵其創辦的星宇航空今天股價開高走高，早盤漲逾7%衝高至30元，星宇航空並預計年底前轉上市，兌現張國煒對股東的承諾。

長榮集團創辦人張榮發留下遺囑將遺產留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提起遺囑無效訴訟。一、二審均認定遺囑有效，最高法院15日駁回張國政上訴，全案確定。

全案起於，張榮發於民國105年過世後留下遺囑，多數遺產包括存款、股票及不動產，由四子張國煒單獨繼承；張國煒可分得約新台幣140億餘元。

長榮集團創辦人張榮發遺產掀起的兄弟之爭纏訟8年，張國煒已於2018年正式成立「星宇航空」，並預計於年底轉上市，兌現對股東的承諾。

長榮集團表示，事涉大股東家族事務，公司無法回應；星宇航空也表示，董事長個人家族事情，公司不代為發言。

星宇航空今天早盤股價一度至30元，漲幅約7%，隨後股價維持4%左右漲幅，成交量放大至1.3萬張左右。

歷經疫情期間鉅額虧損之後，星宇航空2023年步入獲利，稅後淨利新台幣1.49億元，每股盈餘0.08元，今年第1季稅後獲利6.2億元，每股盈餘0.3元，累計上半年稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元；星宇航空預計引進第6架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架。

台灣證券交易所日前通過星宇航空上市案申請，有望年底前轉上市。（編輯：張均懋）1130815