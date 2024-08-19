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全球央行年會將舉行 法人：台股關注美聯準會談話

2024/8/19 08:18
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美股翻紅，輝達和台積電ADR收漲，台股上週強彈880點收復月線，上週外資回補台股達新台幣837億元，不過外資在台指期淨空單增加至34952口。法人預期，未來一周台指期走勢震盪，本週關注全球央行年會以及美國聯準會主席鮑爾談話。

美股16日翻紅，道瓊工業指數終場上漲96.70點，或0.24%，收在40659.76點。標準普爾500指數上漲11.03點，或0.20%，收在5554.25點。那斯達克指數上漲37.22點，或0.21%，收在17631.72點。費城半導體指數下跌3.138點，或0.06%，收在5170.246點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲1.4%，收124.58元，台積電美國存託憑證（ADR）翻紅漲0.33%，收174.54美元。

台股上週強彈880.33點或4.1%，16日收在22349.33點，成功收復月線約21909點，並直逼季線約22420點，法人統計，上週外資回補台股達837億元，終結連續6週賣超台股，投信法人連續第11週買超台股。

在台指期淨部位，三大法人16日淨空單增加1775口至9271口，其中外資淨空單增加1800口至34952口。

本土期貨法人分析，台股從波段強勢反彈至月線，化解月線反壓持續向季線挑戰，不過短期量能相對萎縮，且外資續在期貨市場布局淨空單，未來一周台指期轉向震盪看待，預期現貨市場盤勢波動幅度仍高。

展望本週國際股市，法人指出，關注美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行全球央行年會、以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話內容；本週聯準會也將公布貨幣政策會議紀要，牽動美國利率動向和美股走勢。

台積電德國廠將於20日在德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家率領包括台積電共同營運長秦永沛、兩位副共同營運長侯永清及張曉強等高層出席，這是繼美國、日本後，台積電製造事業正式跨足歐洲，台積電供應鏈及相關半導體設備概念股，本週表現備受關注。

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日在台北南港展覽館舉行，聚焦AI應用浪潮帶動機器人和智慧製造商機，本週相關自動化和機器人概念股表現，將是台股觀察重點。（編輯：郭無患）1130819

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台積電德國廠20日動土 魏哲家率秦永沛等高層出席台積電員工薪酬中位數250萬 離職率3.7%較往年降低
鮑爾
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