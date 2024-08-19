御嵿加速轉型跨足餐飲 取得海峽會62.5%股權

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（中央社記者江明晏台北19日電）國內連鎖宴會業者御嵿國際宣布，共取得經營餐飲會所的海峽會美食公司62.5%股權，及4席董事，從婚宴事業加速轉型跨足餐飲市場，已於16日併入集團營運版圖。

國內連鎖宴會業者御嵿國際日前公告，透過老股轉讓方式，以新台幣3500萬元取得海峽會美食股份有限公司43.75%股權，連同先前通過子公司晶宴生活創意股份有限公司取得的股權，共取得海峽會62.5%股權，及4席董事。

御嵿國際今天透過新聞稿表示，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，8月16日正式併入集團營運版圖。

海峽會餐廳自2013年成立，占地約1500坪，規劃25間包廂，座位人數逾400位，多年來滿足商界宴客、社交等需求，過去由國泰集團創始人蔡萬春的長子蔡辰男打造，原先擔任海峽會會長的蔡辰男將繼續在海峽會美食中擔任董事。

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御嵿表示，取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至高階消費族群外，將結合旗下御義旅行社規劃商務度假旅遊，並提升子公司御景生活在飯店代管事業的運營能力，以及引進高階餐飲的培訓體系，再添營運成長動能與管理綜效。

受惠疫後餐飲消費潮復甦，以及進行經營策略改革，御嵿今年上半年合併營收新台幣4.49億元，較去年同期成長23.11%，毛利率提升至51.34%，較去年同期毛利率47.66%增加3.68個百分點，表現均較去年同期明顯轉佳。（編輯：張均懋）1130819