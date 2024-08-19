研調：AR裝置2030年出貨量估2550萬台

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（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構集邦科技最新調查，受擴增實境（AR）裝置品牌廠的產品規劃帶動，加上人工智慧（AI）技術、應用生態系統發展助力，預估2030年AR裝置出貨規模可達2550萬台。

集邦指出，擴增實境在2023至2030年的年複合成長率為67%。其中，LEDoS（LED on Silicon）光源在此領域的滲透率將逐漸提高，預估2024年LEDoS在擴增實境裝置的市占率為18%，2030年將達到44%，成為市場主流技術。

集邦表示，AR裝置熱度逐年攀升，除蘋果（Apple）、Meta等國際品牌未來有相關產品計畫，中國廠商在LEDoS領域的投入也較為活躍。擴增實境設備對光機模組體積、高環境光下的穿透效果，顯示系統的亮度都有嚴格要求。

另外，AR裝置的顯示架構包含光學引擎、光學系統兩個核心系統。其中，光學引擎決定刷新率、色彩與亮度上限，光學系統則控制成像特性；兩個系統共同影響可視角度、光學效率等設備關鍵性能指標。

集邦說明，LEDoS光源特性因可滿足擴增實境裝置高亮度、體積小、低功耗的需求，被視為重要技術儲備。短期而言，這項技術因為在AR顯示應用的優勢獲得品牌商支持，像Porotech 與鴻海的合作即拓展其使用場景。（編輯：張良知）1130819