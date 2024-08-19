發展離岸風電白花9000億元？經部：完全是錯誤解讀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北19日電）針對媒體報導發展離岸風電白花新台幣9000億元，經濟部澄清，這是錯誤計算，先躉購後競價符合國際經驗與趨勢。至於國產化政策，經濟部表示，國內無法提供產業量能，符合行政合約上的不可歸責情況，也已邀集公協會訂定認定原則。

媒體今天報導，在離岸風電的第一、二階段，台電每度平均花新台幣5.7元收購電力，20年合計花新台幣2兆元，扣除平均購電成本後，多花9000億元。

經濟部能源署今天透過新聞稿表示，先躉購再轉入競價制度，是參考國外常見做法，媒體卻以全球罕見、從未實際買到的一度2.5元，去計算所謂的9000億元，完全是錯誤解讀。

審計部決算報告指出，適用離岸風力發電產業國產化政策者計有10案，但根據產發署資料，截至2023年底止，風場建置項目國產化執行結果，除允能二期風場國產化項目有塔架、水下基礎及陸上變壓器、開關設備、配電盤等5項風機相關零件，均已國產化外，其餘大彰化東南等9座風場，因相關零組件國內無產製能量或受疫情影響產能不足等，導致原規劃部分風力機組零組件無法達到國產化目標。

媒體報導指出，國產化達標率較高的開發商，其實也是政府「開後門」，以成立產業基金，做替代方案繞彎達到，並非如得標承諾的採購國產貨。

經濟部產發署也透過新聞稿表示，所謂政府開後門與事實不符，在風場建設如期併網的前提下，如果國內無法提供產業量能，確實符合行政合約上的不可歸責情況。

產發署表示，至於是否具有足夠產業量能，也需要產業公協會出具的無產製證明等佐證資料，公部門只能依法行政，不能開後門。至於所謂一年未訂原則也不符合事實，產發署早在2022年7月就已邀集離岸風電產業相關公協會，訂定認定原則。

產發署指出，國內風力機及相關零組件、像是機艙罩、鼻錐罩、葉片、水下基礎目前都已有商業量產實績，2018年至今，離岸風電產業製造業已累計產值將超過860億元，未來仍會持續增加，預估離岸風電2025年5.6 GW目標，整體投資額將達9755億元。（編輯：楊凱翔）1130819