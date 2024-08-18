浮動風場示範計畫第4季出爐 躉購費率擬不超過6元

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（中央社記者曾智怡台北18日電）離岸風電浮動式風場示範計畫預計第4季出爐，能源署初步定調20年期躉購費率「不高於過去水準」，意即每度擬低於6.0437元，並將搭配浮台、動態電纜等特定設備一次性補貼，確保足夠開發誘因。

官員表示，目前仍在內部研議中，依程序需進行再生能源費率審定與召開公開會議說明後，再拍板定案。

經濟部能源署去年1月更新離岸風電浮動式風場示範計畫草案，單一申請案浮台設置數量為6至12座，獲選案數以2案為原則，並將以躉購費率與一次性補貼做為獎勵，示範案預計2030年完工併網。

躉購費率是開發商評估關鍵，能源署官員表示，躉購費率是一次20年，費率價格過高風險在於無法掌握未來國際成本下降趨勢，目前持續搜集開發商成本資訊，也要顧及外界意見看法，因此擬以過去離岸風電收購價格為原則，「不希望比過去經驗高」，不足之處再搭配額外一次性補貼。

根據能源署資料，過去躉購費率最高為示範獎勵階段106年度、每度6.0437元。

官員指出，開發商主要在乎能否有足夠誘因「往前走」，不見得只是躉購費率，也包含其他補貼，若要補貼，主要會針對浮動風場需要的特殊設備，例如浮台、動態電纜。

動態電纜部分，官員解釋，不同於固定式風場，浮動風場水深較深，電纜會在水中漂浮，需要類似船舶錨定技術，而台灣對於此種鋪纜方式較無經驗，因此也盼藉著示範計畫了解國內技術量能。

台灣海峽目前僅有固定式風場，能源署表示，考量固定式場址空間將在3-3期以後面臨飽和，希望藉由浮動風場示範計畫，先掌握相關成本、技術，以便接軌未來「大深水區」浮動風電開發。

根據離岸風電浮動式風場示範計畫草案，評選方式分別是技術能力占60分、財務能力占30分、國內合作占10分；其中，首納與國內合作研提產學研合作計畫，合作範圍包含風場設計、製造、運維等，並給予研發資源補助，以培養在地能力。

台灣目前至少7座浮動風場環評過關，開發業者包含風睿能源、貝富新能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台亞風能、法國電力再生能源、IX Renewables等，有資格參與選商。（編輯：林淑媛）1130818