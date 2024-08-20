台股上漲19點連2天季線得而復失 櫃買指數連8升

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電子金融擺尾，台股今天終場上漲19.47點，收在22429.1點，連續2天未能站穩季線22449點；櫃買OTC指數相對強勢，呈現連8個交易日揚升。法人表示，台股多頭修正後逐步回穩，高成長及高殖利率可望是下半年台股兩大焦點。

台股加權指數終場小漲19.47點，收22429.1點，漲幅0.09%，成交值新台幣3507.87億元。

台股今天走勢震盪，早盤AI概念股堅挺，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，加上重電族群走堅，帶動加權指數最高上漲136點，重返季線之上；午盤過後電子回檔，金融震盪，大盤翻黑失守22400點。尾盤電子、金融買盤進場，終場上漲19.47點，但未能站穩季線。

類股表現方面，電子股終場跌小漲0.09%，金融漲0.19%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群漲0.41%，電機機電走堅上漲1.34%，航運股小漲0.39%；代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.45%，已連續8個交易日揚升。電子今天成交值占台股整體成交值比重約64.5%，股價超過千元的高價股維持「15千金」。

權王台積電終場收在平盤973元，鴻海收186.5元，小跌0.27%；聯發科翻黑收1250元，小跌0.4%；大立光收2980元，上漲2.58%，3000元關卡得而復失。

AI伺服器概念股廣達收284元，漲2.16%；緯穎收1940元、小漲0.52%，緯創上漲0.5%，收在101元。包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日登場，機器人軟硬體概念股今天漲跌互見。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，近期市場波動主要是利率及匯率在大方向變動前的調整；從資金面來看，美國聯準會可望在9月進入降息循環，偏弱的亞幣走勢可止穩，外資有機會重返亞股。

從產業面來看，劉宇衡指出，包括AI PC、機器人、生成式AI（Gen-AI）等今年逐步落地應用，產業拓展腳步持續；此外，蘋果（Apple）也加入生成式AI競賽，預期2025年換機需求提升。

展望台股後市，劉宇衡預期，儘管短線震盪，台股在多頭修正下逐步回穩，高成長及高殖利率兩大題材可望是下半年台股行情兩大焦點，可留意長期配息穩定、殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的。（編輯：張良知）1130820