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AMD團隊拜會市府 黃偉哲：台南迎接AI時代持續招商

2024/8/20 18:22（8/20 19:16 更新）
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超微（AMD）美國總部資深副總裁王啟尚（左）與台灣分公司團隊代表20日拜訪台南市政府，與市長黃偉哲（右）會面，黃偉哲贈送伴手禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月20日
超微（AMD）美國總部資深副總裁王啟尚（左）與台灣分公司團隊代表20日拜訪台南市政府，與市長黃偉哲（右）會面，黃偉哲贈送伴手禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）超微（AMD）美國總部資深副總裁王啟尚與台灣分公司團隊代表，今天前往台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲表示，台南已做好迎接AI時代準備，持續招商引資，歡迎企業進駐。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲在接見AMD團隊代表時表示，台南在晶片產業垂直分工完整，並有光電、資安、航太、無人載具、精密製造等產業聚落，落實AI晶片垂直應用。

黃偉哲指出，近期人工智慧產業發展大爆發，行政院長卓榮泰已宣布，台灣第一處人工智慧產業專區擇定於台南沙崙智慧綠能科學城，由中央與地方合作推動AI產業，市府也已做好迎接AI時代準備，並持續爭取國際大廠投資台南。

他說，不論亞馬遜（Amazon）、英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）或AMD規劃在南部設立研發中心，台南市政府都持續招商引資，積極爭取並尊重廠商評估，歡迎國內外優秀Al領頭羊企業進駐台南，攜手領航科技新未來。

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台南市政府經濟發展局長林榮川表示，台南在龐大產業能量下，有完整半導體產業鏈，近年IC設計公司紛紛插旗台南，並匯集許多智慧綠能與資安廠商及機構，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐沙崙智慧綠能科學城。

林榮川表示，未來更有智慧健康醫療與資訊安全能量，將可提供廠商在台南投資所需支援，而產業最看重的綠電、再生水、土地及人才等資源，台南也已準備好了。（編輯：陳仁華）1130820

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