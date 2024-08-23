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華城電能：今年充電樁拚逾千座 後年在台市占率拚3成

2024/8/23 12:21
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）華城電機旗下華城電能（EVALUE）執行長許逸晟上午預估，今年全台電動車充電樁建置量可超過1000座，市占率提升至15%，目標2026年底全台設立3700座充電樁，市占率提升至3成，屆時充電樁業績增幅上看6倍。

談到華城電能營運規劃，許逸晟預期，今年有機會減少虧損，海外布局方面，華城電能初期開始布局美國和東南亞市場，先販售充電樁產品或技術，逐步推動，未來看營運狀況，考量在當地設立合資售後服務據點。

華城電能和新北市政府上午在新北市板橋舉行充電智能平台發表會，華城電能宣布將在新北市布建1200座電動車充電樁，將分布在新北市共229個站點，因應電動車充電需求。

許逸晟會後接受媒體採訪表示，相關計畫為期8年，硬體設備投資規模約新台幣5億元，將分為三期，預估今年底完成新北市360座充電樁，2025年底累計在新北市完成900座充電樁，目標提前至2026年底完成1200座充電樁。

至於向台電溝通請電申請作業，許逸晟表示，華城電能會與新北市政府一起向台電溝通協商。

展望未來布局和業績挹注，許逸晟表示，目前華城電能在全台充電樁建置數量近600座，預估今年全台建置量可超過1000座，今年底在台市占率可從10%提升至15%；華城電能規劃2026年底，目標全台設立3700座充電樁，市占率力拚提升至近3成，預估到2026年底，充電樁業績可較目前成長逾5至6倍。

許逸晟表示，華城電能今年底預估累計超過1000座充電樁中，DC直流充電樁約100座出頭 ，AC交流充電樁約900座；2026年底全台3700座充電樁中，預估AC交流充電樁累計約3000座，DC直流充電樁約700座。

華城電能在2022年引進中租、宏碁策略投資夥伴，許逸晟表示，正評估規劃其他新的資金方案，不排除引進第3家策略投資夥伴，最快今年底可明朗。（編輯：張均懋）1130823

許逸晟
華城電能：將在新北市布建1200座充電樁
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