劉揚偉：鴻海旺季無異常 全球布局考量美總統大選

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午表示，手機和其他產品旺季常態活動準備並沒有異常，在美國除了布局AI外，還有電動車電池和整車製造等；在歐洲，伺服器液冷產品已布局近3年，持續出貨中；在中國，他強調「富士康沒有撤離河南」。

劉揚偉不諱言表示，鴻海集團調整全球化布局，美國總統大選當然也是考量因素之一，但也有其他因素，綜合相關因素，會適時調整全球布局腳步。

鴻海下午在新北市土城虎躍總部舉行中元普渡儀式，劉揚偉親自出席主持儀式，包括鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）、財務長黃德才、A事業群總經理蔣集恆、B事業群總經理姜志雄、C事業群總經理吳建和、E事業群總經理林忠正等高階主管也親自到場，會後劉揚偉在總部內接受媒體採訪。

針對大客戶新款智慧型手機代工進展，劉揚偉表示，鴻海集團不會對單一客戶產品評論，不過最近幾個月旺季常態相關活動準備，並沒有異常，不光是手機，其他產品也是如常。媒體問及新機備貨量是否增加到1億支，劉揚偉說，「10月就會知道」。

關於前陣子與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面細節，劉揚偉說，莫迪這次第3度連任，此行一方面表達祝賀之意，一方面針對未來鴻海集團在印度發展以及可扮演角色，雙方深入交談，劉揚偉表示，鴻海集團50年經驗，可協助印度產業發展。

談到在行政院經濟發展委員會職務角色，劉揚偉透露，今天上午參加預備會議會前會，看到顧問們發言踴躍、建議相關作為，他表示，鴻海有很多產業相關經驗，特別是全球化布局相關議題，可進一步分享。

記者提問在美國、墨西哥、印度、歐洲、中國等地全球化布局，劉揚偉表示，在美國除了人工智慧AI應用產品外，還有在美國和墨西哥邊境布局PC相關產品，也會在美國布局新的產品，包括電動車電池，或在俄亥俄州整車製造等。

在歐洲，劉揚偉透露，鴻海集團一直都有布局伺服器應用，例如伺服器用的液冷產品，鴻海在歐洲已經發展2至3年，並出貨不少。

在印度，劉揚偉表示，手機製造良率不佳的訊息並不是真的，「良率差不了多少」，劉揚偉說，「若良率如外傳這麼低，我就算不撤，客戶也會叫我撤」，他強調，印度和其他地方並沒有差別。

針對富士康離開中國河南的傳言，劉揚偉說，「富士康並沒有離開河南」，傳言不是事實，他表示，河南是富士康集團在中國最大的廠區，「有部分人士想黑富士康」，富士康大廠區「怎麼可能說撤就撤」。

不過劉揚偉直言，產品線有高低週期，在較低的週期，當然產線人員不多，看景氣也不能只看晚上，還可以觀察白天的狀況，他強調，「富士康沒有撤離河南」。

劉揚偉指出，鴻海集團全球化布局都是按照當地市場發展適當調整，有可能在不同時間點，在印度或是墨西哥快一些，也會隨著國際經濟情況適當修正。（編輯：林家嫻）1130823