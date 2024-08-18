鴻海印度複合式宿舍啟用 劉揚偉：永續經營里程碑

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（中央社記者李晉緯新德里18日專電）鴻海在印度坦米爾那都邦的宿舍17日舉行啟用典禮，宿舍內部設有自助洗衣店、健身房、休閒區、咖啡廳、餐廳等設施。鴻海表示，這對留住當地人才助益很大，招募人力時更具吸引力。

在印度與包括總理莫迪（Narendra Modi）在內等多位該國重量級人士會面後，鴻海董事長劉揚偉17日到公司在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的Vallam Vadagal工業園區，參加公司宿舍啟用典禮。

他在啟用典禮上說：「成千上萬來自印度許多地區，擁有不同族群背景的人，在這裡不僅擁有一份工作，並且成為鴻海的一家人。這個複合式多元生活住宅區將是鴻海持續在地營運的實踐，也是我們對印度（許下）永續承諾的里程碑。」

這個位在Vallam Vadagal工業園區的複合式多元生活住宅區，是由坦米爾那都邦國家產業促進公司（State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, SIPCOT）打造，占地20英畝（約2萬4000坪），有超過10棟建築，透過公司接駁巴士，往來鴻海生產製造園區僅需20分鐘車程，內部設有自助洗衣店、健身房、休閒區、咖啡廳、餐廳等設施。

鴻海表示，今天啟用的複合式多元生活住宅區，也特別提供女性員工住宿，讓出外工作的員工不僅能縮短通勤時間，還可進一步提高生活水準，尤其在讓員工擁有安心的休閒環境上更顯用心。鴻海認為，這對他們留住當地人才有很大的幫助，也在招募人力時更具吸引力。

鴻海指出，目前坦米爾那都邦在鴻海的布局中，是歷史最久、規模最大的營運據點，這次的合作展現當地政府積極吸引外國投資的努力，同時也顯現其滿足了投資者對永續和運營效率需求的一面。（編輯：洪培英）1130818

鴻海在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的宿舍以複合式多元生活住宅區的方式呈現，董事長劉揚偉在參加啟用儀式時表示，這是公司在印度永續經營的里程碑。（鴻海提供）中央社記者李晉緯新德里傳真113年8月18日