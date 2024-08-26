聯準會主席鴿派發言鼓舞士氣 亞股大多漲日股收跌

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（中央社香港26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表明開始調降利率「時機已到」，顯示聯準會準備最快9月行動，亞洲股市今天收盤大多應聲上漲。日本股市則受日圓升值拖累收低。

法新社報導，投資人另方面持續關注中東情勢發展，因為以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間戰事猛然升溫，引發外界擔憂區域衝突加劇。

鮑爾（Jerome Powell）23日在美國懷俄明州（Wyoming）傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的全球央行年會發表備受矚目的演說，他表示：「調整（貨幣）政策的時機已到，...方向很清楚，降息的時間點和步伐則將取決於陸續公布的數據、前景發展及風險的權衡。」

鮑爾還說：「（美國）通貨膨脹率正在持續返回2%的道路上，對此我的信心愈來愈強。」他意指聯準會的通膨目標水準。

股市之前已受到投資人預期聯準會9月將開始降息的看法推動走揚，如今討論大多環繞在降息幅度及之後還會調降幾次。

鮑爾最新發言為投資人再注入強心劑，助他們將本月市場動盪拋在腦後。不過分析師提醒仍應保持警覺，因為任何出乎意料的經濟數據都可能戳破樂觀泡泡。

有鑑於此，市場注意力現在轉向將要公布的連串數據，包括美國的就業、通膨和個人收入。

鮑爾的說詞協助美國股市3大指數上週收盤時全都勁揚逾1%。亞股今天接棒，香港股市終場上漲1.1%，上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市也全都收高。

不過，東京股市受到日圓升值影響收低0.7%，首爾股市也收跌。日圓漲勢除了來自鮑爾發言，還加上日本央行日本銀行總裁植田和男表明，若日本通膨與經濟表現如同預期，日銀可能再度升息。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130826