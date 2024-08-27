捷克半導體投資考察團啟程 助攻台灣供應鏈全球布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）台積電德國廠動土，意味台灣半導體供應鏈全球布局邁入新的里程碑，政府為了鞏固競爭優勢，行政院秘書長龔明鑫偕國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文率領跨部會半導體投資考察團赴捷克，拓展台灣半導體供應鏈的全球布局。

國發會今天發布新聞稿指出，台積電於德國德勒斯登投資設廠，將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，這次訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流，拓展台灣半導體供應鏈業者在歐洲國家的能量。

這次訪團由國發會、外交部及捷方駐台代表處共同規劃，團員除了國發會、國科會及經濟部次長陳正祺等跨部會政府官員，還有工研院、台杉投資及輸出入銀行代表，並有16家台灣半導體供應鏈業者隨團，涵蓋半導體供應鏈上下游。大部分團員於今天搭機前往捷克，將於捷克進行5天的訪問。

國發會表示，這次訪問團會就半導體產業等重要台捷合作議題進行交流，將與捷克國會及政府高層官員會面，這可看出捷克政府高層對台灣業者赴捷投資的重視。捷克投資局（CzechInvest）也將舉辦投資說明會，向台灣企業介紹投資環境及獎勵措施等。

捷克政府並安排訪團赴捷克烏斯季省（Usti）、布爾諾（Brno）等地區進行實地考察，期盼透過深化台捷民主夥伴關係、發掘業者投資機會，以及拓展台灣半導體供應鏈全球布局，為雙方在半導體產業的共同發展注入動力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，為了強化台灣與立陶宛創新創業連結，擴展台立交流合作，劉鏡清在赴捷克訪問前，先赴立陶宛拜訪當地新創業者，包含獲中東歐投資基金投資的雷射公司Litilit、金融科技公司TransferGo等，拜訪台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部次長Karolis Žemaitis會面，就雙邊合作進展進行交流，也瞭解台立在半導體產業上未來的合作可能。

國發會說明，捷克緊鄰德國，且台灣廠商在捷克長久經營、有良好基礎，因此捷克可作為台灣前進歐洲市場的重要據點，近來台灣與捷克等中東歐國家的關係也持續深化，各領域的合作日趨密切，雙邊擁有民主夥伴的友好情誼，有利於持續拓展合作關係。（編輯：潘羿菁）1130827