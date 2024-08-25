經濟部將辦台灣嚴選競賽 吸引觀光客享受美食

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部推動美食繁星計畫，邀請星級主廚分享經驗，次長陳正祺透露，未來舉辦「台灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，吸引國內外的觀光人潮順道享受在地美食，同時協助國內餐飲業邁向高質化發展。

經濟部商業署今天發布新聞稿表示，近期舉辦為期3天的「名廚交流及摘星工作坊」，除了邀請4名星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，也邀請國內不同世代的美食評論家分享經驗，心潮飯店、欣葉、春韭、儂來、膳馨、有春茶舘、錦霞樓等國內各家優質餐廳也參與。

陳正祺表示，台北國際電腦展（Computex）期間輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰都來到台灣，曝光的不只科技力，更有台灣的「美食力」，經濟部長郭智輝高度期待透過台灣的美食文化，讓世界從舌尖認識台灣，也更喜歡台灣，讓台灣餐飲業注入更多來自國際的消費力。

陳正祺指出，台灣的科技力舉世聞名，科技始終來自人性，而人性不能少了美食，郭智輝期待全球的觀光及商務人流，能夠順帶透過台灣美食，更喜歡台灣。事實上，台灣能夠有這麼多好的宜居城市，不只是豐富的文化、安全的環境，也包括舒適的用餐氣氛跟美食。

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台灣餐飲業去年已成為破兆的兆元產業，陳正祺表示，下一階段應該讓餐飲業不只是辛苦打拚的產業，還要提高附加的價值跟價格。米其林是國際公認的美食指標，所以邀請新加坡的主廚Zor Tan、及台灣知名主廚江振誠，還有注重台灣在地及永續食材的師傅簡天才、郭庭瑋等人，希望可以給台灣的店家不同的星級洗禮，讓平民美食、高階餐飲成為台灣被世界記得的重要回憶。

陳正祺說，未來經濟部會有一系列活動，包括「台灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，讓國際與國內觀光人潮，能夠在全國多條觀光路線中，順道享受台灣美食。（編輯：楊蘭軒）1130825