美國降息話題利多動力稍歇 亞股跌多漲少

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（中央社香港27日綜合外電報導）美國可望調降利率，引發股市近期爆出一波漲勢後，投資人稍事喘息，亞洲股市今天追隨美國股市昨天平淡表現，收盤跌多漲少。

法新社報導，本月開場時股市震盪，因為浮現美國經濟衰退疑慮；但最近幾週連串經濟數據利多，加上幾位美國聯邦準備理事會（Fed）最高層級官員發表鴿派言論，協助本月股市走揚。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）23日在一場備受矚目的演說中確認，開始降息的時機已到，因為美國通貨膨脹率正放緩至央行目標2%，且美國勞動市場正在走軟。

昨天又有舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）總裁戴利（Mary Daly）表示，「難以想像」9月不會降息。里契蒙聯邦準備銀行（Richmond Fed）總裁巴金（Thomas Barkin）也示意支持降息。如今市場討論焦點擺在9月降息幅度會多大，以及之後降息步伐會走多遠。

儘管如此，這仍不足以鼓勵投資人追漲。除了有地緣政治疑慮影響信心，眾人目光鎖定本週將公布的一些美國經濟數據，包括聯準會偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）、國內生產毛額（GDP）、個人收支及消費者信心。

此外，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）定於明天發布最新財報，可供窺探AI需求情況，尤其是類股今年已經歷過一波強勁漲勢。

美股道瓊指數昨天收盤小漲，但標普500和那斯達克指數下跌。亞股今天同樣走勢分歧，其中東京股市收高0.5%，香港股市未受電商Temu母公司拼多多財報令人失望拉低類股拖累，收盤上漲0.4%；新加坡和馬尼拉股市也收高。

不過，上海股市收跌0.2%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市也全都收低。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130827