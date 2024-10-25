台裔陳葦蓁領軍 加西首家華人信用合作社開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）加拿大西部成立首家華人信用合作社，而領軍人物是台裔前卑詩省內閣廳長陳葦蓁，她成功轉換跑道踏入金融圈，繼續耕耘於社會公平正義。

卑詩省信用合作社Community Savings今年適逢80週年慶，為進一步拓展市場，貼近少數族裔社區，而華人是卑詩省最大的少數族裔，Community Savings昨天（23日）宣布成立「安信 Community Savings」，是加拿大西部省分首個專為華語社區打造的信用合作社品牌。由陳葦蓁擔任安信總裁，借重她熟悉華語社區和服務基層的經驗，期盼安信能成為華人最信賴的金融機構。

Community Savings執行長席林（Mike Schilling）表示，Community Savings是以社區為出發點的非牟利型金融機構，安信將向華人社區提供更包容和具有文化理解的金融服務。陳葦蓁過去在政壇就積極推動社會正義工作，相信由她來擔任安信總裁，能更好地應對華裔社區遭受的系統性歧視與金融圈存在的不平等問題。

17歲隻身以留學生身分到加拿大展開新生活的陳葦蓁，非常理解新移民到加拿大要面對的許多困境。她說，大溫哥華地區約30%是華裔，列治文市（Richmond）有44%的人口說華語，安信選在列治文市中心開幕，出發點就是便利。「新移民常憂慮如何確保財務安全與生活穩定，走進安信，就能獲得熟悉的國語、粵語服務，我自己還能說台語，將為民眾提供最溫暖又安心的服務。」

陳葦蓁並說：「台灣的信用合作社和農會系統發展很成熟，非常受到民眾信賴肯定，有機會將到台灣取經。」

23日的開幕典禮上，許多台僑現身支持。大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席黃宗芹說：「陳葦蓁是個做什麼就像什麼的人，非常認真踏實的台灣囡仔。過去她是100分的政治人物，如今踏入金融圈，也一定會是滿分的領導者。」

黃宗芹很懷念以前在台灣和農會、信合社打交道的經驗。「職員都能叫出每個客戶的名字，三不五時會發放一些小禮品給會員客戶，特別暖心。我相信陳葦蓁帶領的安信也能夠營造那種貼心的氛圍。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加拿大華人職能發展協會會長吳秀美則讚揚陳葦蓁是年輕人的榜樣，從一名原本英語都說不流暢的國際學生，後來中英文超溜，常擔任大型活動主持人，又成為省議員、內閣廳長，甚至一度被認為是最有機會成為首位華裔省長的人。

陳葦蓁10年前踏入政壇就希望凝聚社區力量，10年後她意外踏入金融圈，信念依然不變。她說：「相信自己、努力耕耘，就沒有什麼不可能的事情。」（編輯：田瑞華）1131025