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工研院：資料算力是AI關鍵 台灣應善用軟硬整合優勢

2024/10/28 11:12
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（中央社記者張建中新竹28日電）人工智慧（AI）應用無所不在，從日常生活到企業營運，工研院表示，資料和算力是AI技術發展的關鍵元素，並建議台灣應善用軟硬整合、利基應用優勢突圍，爭取龐大商機。

工研院眺望2025產業發展趨勢研討會的AI產業場次今天登場，產科國際所智研究副總監徐富桂說，企業如何善用AI工具以改善營運效率、提高員工生產力、降低成本、提升競爭力，是企業數位變革的重要契機。但中小微型企業恐面臨挑戰，包括AI工具導入的技術門檻、資金人才限制等。

工研院資訊與通訊研究所總監張森嘉說，優質的私有資料庫是企業發展AI的基礎，企業在導入AI應用過程中需要確保資料的真實性和完整性，並結合生成資料以建立資料優勢。

張森嘉說，企業需要具備足夠的算力支持AI模型的訓練和運行，包括高效能運算設備的配置，如地端運算、邊緣運算和人工智慧電腦（AI PC）等；預期未來企業可能採用租用和自建大語言模型混用的模式，以達到最佳效果。

工研院產科國際所研究經理周駿呈表示，相較歐美等AI先進國家，台灣擁有完善資通訊與半導體產業鏈等優勢，但仍面臨資料短缺、人才不足、算力有限以及治理機制待改進等產業發展痛點。

周駿呈說，全面落實AI基礎建設，如建置大型AI算力中心、開發千億級參數大語言模型，需要龐大資源，建議台灣可善用長期累積的產業特色，以半導體、資通訊完善供應鏈優勢，結合製造、醫療等特定應用領域的產業資料與專業經營知識，打造可協助企業順利提升生產力與創新研發能力的AI解決方案，提升整體競爭力。（編輯：楊凱翔）1131028

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