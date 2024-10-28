ITH-KY：成功搶進車載市場 逾20款車型導入設計

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（中央社記者張建中新竹28日電）ITH-KY申請第一上市，今天舉辦上市前業績發表會。ITH-KY表示，產品除應用於手機、平板電腦、穿戴裝置、工控和筆記型電腦，並成功搶進車載市場，已有超過20款車型導入設計。

ITH-KY前身是上市公司奕力科技，主要供應手機顯示器驅動IC，為因應產業變化，奕力下市併入聯發科集團，之後整併聯發科觸控團隊獨立成立ITH-KY，發展出多項產品，包括液晶顯示器、有機發光二極體（PLED）顯示驅動IC和觸控晶片，以及整合觸控功能的驅動IC（TDDI）。

ITH-KY產品廣泛應用於手機、平板電腦、筆記型電腦、工控及穿戴電子等領域，在筆記型電腦顯示驅動IC市場，ITH-KY已出貨全球前5大筆記型電腦品牌廠，去年出貨量位居世界第2。

經過1年多努力，ITH-KY取得ISO 26262公司流程認證，並成功開發ASIL B認證的車載TDDI，自2023年底至今，已有超過20款車型導入設計，將為營運注入成長新動能。

ITH-KY去年營收新台幣223.97億元，稅後淨利11.01億元，每股純益3.5元。今年前9月營收171.19億元，較去年同期增加3.63%。（編輯：林家嫻）1131028