權值股整理 台股早盤平盤遊走23000點得而復失

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（中央社記者潘智義台北30日電）美股那斯達克指數創高，台股今天早盤上漲逾百點，最高達23034.29點，可惜追價買盤偏弱，權值股都在平盤附近整理，大盤漲勢隨後收斂，23000點得而復失，指數平盤上方遊走。

9時25分加權指數漲48.43點至22975.02點，成交值約新台幣748億元。

三大權值股包括台積電、鴻海、聯發科早盤都在平盤附近整理，台積電股價早盤漲5元至1045元後，一度翻黑下挫5元至1035元，但隨後在平盤1040元附近震盪整理；鴻海在平盤209.5元之上游走；聯發科則在平盤1300元上下徘徊。（編輯：楊凱翔）1131030