台船：蔡坤宗升任總經理聚焦6方針 訂單看到2030年

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（中央社記者江明晏台北29日電）台船今天宣布，由蔡坤宗升任總經理，同時看好今年下半年，船價已大幅上揚，加上新台幣貶值，台船營運有望逐漸走出谷底，業績訂單已達2030年，新團隊上任後，將聚焦慎選訂單、恢復生產秩序等6大營運方針。

台船今天召開臨時董事會，並通過新人事案，原副總經理蔡坤宗升任總經理，並由執行長余茂華接任副總經理，即日起生效。

台船表示，今年8月28日董事長黃正弘上任後，陸續派任所屬子公司與轉投資公司的高階營運管理團隊人事，推動集團內部改革，針對未來可能面臨的各項問題，制定相對應的處理策略與解決方針。

台船指出，新任總經理蔡坤宗自1990年進入台船，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得「四等卿雲勳章」。

台船說明，新任副總經理余茂華自1993年進入台船，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案PMO執行長，後續將接替負責督導後續「潛艦國造」海昌專案執行。

台船表示，近年受船價不佳、新冠疫情蔓延，與烏俄戰爭等因素影響，原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加，同時配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，故營運狀況不佳；但自今年下半年，船價已大幅上揚，加上新台幣貶值，營運有望逐漸走出谷底。

此外，台船強調，近年持續推動的轉型計畫與多角化經營正開花結果，業績訂單已達2030年，是值得期待的蛻變契機。

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新團隊上任後，台船將聚焦6大營運方針，分別為第一，慎選訂單，確保現有中航、萬海與潛艦後續艦訂單；第二，恢復生產秩序，強化船東對台船公司如期如質交船的信賴感；第三，持續深化內部改造，降低成本以提升競爭力。

第四，加強後續人力訓練；第五，持續推動環保、應用AI與自動化、繼續開發節能環保技術；第六，多角化經營，壯大子公司與轉投資公司。（編輯：林家嫻）1131029