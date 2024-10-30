Google大腦之父吳恩達領軍 AI Fund來台設據點

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（中央社記者吳家豪台北30日電）「Google大腦之父」吳恩達（Andrew Ng）與企業家共同打造的的新創工作室AI Fund今天宣布，將在台灣設立全新營運據點，作為AI Fund及數家投資組合公司拓展亞洲業務的基地。

吳恩達2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧（AI）系統革新，享有AI先驅的美名。

AI Fund管理合夥人吳恩達透過新聞稿表示，AI Fund選擇投資台灣，是因為這裡有充滿活力的科技生態系統和優秀人才，希望透過共同打造全新人工智慧新創公司，來支持台灣的企業、科技社群及新創生態圈。

AI Fund同時宣布延攬施子薇（Jill Shih）擔任台灣總經理，負責領導AI Fund在亞洲的發展。她擁有軟體工程、產品管理和用戶體驗設計等專業背景，曾在美好金融、香港綜合金融品牌ZA及獵豹移動等公司任職。

AI Fund是一家成立於美國的新創工作室，與創業家合作快速建立新公司並提高成功率，平均每個月推出一家新公司。

AI Fund擁有創投公司和投資者提供1.76億美元（約新台幣56.39億元）的資金支持，目前投資合作夥伴包含行政院國家發展基金、日本經濟新聞社及Authentic Heart等。（編輯：潘羿菁）1131030