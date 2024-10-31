經長：菲國綠電輸台每度低於4元 相當台灣發電成本

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（中央社記者曾智怡台北31日電）經濟部長郭智輝拋赴菲種電想法引發關注，他今天表示，菲律賓適合發展地熱、光電、風電，只要達到規模經濟，綠電產品組合以海纜送回台灣，每度電將低於4元，相當於台灣發電成本，亦可落實境外關內政策。

郭智輝先前在印太戰略智庫論壇拋出在菲律賓設置電廠想法，擬透過海底電纜方式，把綠色電力帶回來台灣；他表示此想法源自區域同盟國家互相給予綠電支援，允諾半年內提出可行性評估報告。

他今天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪，暢談赴菲開發綠電想法緣起與目標。

郭智輝表示，菲律賓離台灣最近且地大，又逢今年4月菲美日簽署「呂宋經濟走廊」，目的是幫助菲國發展綠能、基礎建設、減碳計畫、半導體等，以上確實和台灣沒關係，但台灣作為民主同盟，有沒有機會參與，「這是美國朋友問起的」。

郭智輝認為「想法不錯」，後來也觀察到不僅新加坡擬向澳洲買綠電，且海纜長度長達4300公里，英國也要和摩洛哥買電，距離至少4000公里，「這麼遠都送的到」，可見此議題有討論空間。

他指出，如何安全、有效率購買菲國綠電是關鍵，綠電包含光電，呂宋島土地夠大，可降低成本，光電成本每度3.7元，若具規模經濟可降至3元；陸域風電則有望降到2.1元。此外，經請教專家，海纜線損僅15%內，相當於每度電只會損失5角至1元。

郭智輝表示，攤開光電、陸域風電、地熱，儘管地熱現在較貴，但他強調，最終綠電商品組合透過海纜送回台灣，每度電絕對不會超過4元，和台灣發電成本差不多，而大家現在所需的正是綠電。

他不諱言，台灣2050年要達到零碳是最大課題，光電、風電均面臨阻礙，以致綠電有可能落後，碳排是一大問題，總統已指示節能減碳優先。

他透露，現在已經開始進入評估期，較簡單做法是買電，再送至高雄、屏東，以海纜輸送符合RE100規定。若是透過船運，可參考日本最新技術「貨櫃儲電箱」，一艘船約可儲電240、250MW，4艘船相當於1GW，接近一部核三機組。

郭智輝強調，他的原則是讓大家「用電沒煩惱、用便宜的電」，而且是綠電。

他也點出台企前進當地設廠利多，他解釋，以深圳經濟特區為例，台灣若能透過美日牽線，和菲律賓談成設置特區，不僅能給予台灣廠商更好的租稅條件，又能貢獻菲律賓GDP，亦符合他不斷主張的「境外關內」政策，可協助台廠增加競爭力，經濟部預計半年內完成可行性評估。

談及半導體方面可如何與菲國合作，他表示，台灣半導體傳統製程附加價值不高，低階封裝利潤較低，台灣又缺乏人力，不能自動化的部分可移至友好同盟國生產。

除半導體低階封裝，他也提到，台灣鋼鐵、石化等高耗電產業移過去發展，運用相對便宜電力可降低成本，進而以規模經濟與中國抗衡，同時舒緩台灣未納區域貿易協定的現狀。（編輯：張均懋）1131031