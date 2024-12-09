經部與奧克拉荷馬州簽合作協議 深化無人機交流

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（中央社記者劉千綾、楊堯茹台北9日電）經濟部今天與美國奧克拉荷馬州簽署「台灣－奧克拉荷馬州經濟、能源與貿易合作協議」，將在半導體、無人機、人工智慧、關鍵礦物及能源韌性等領域深化合作。經濟部長郭智輝表示，奧州有完整的關鍵產業聚落，是台灣推動五大信賴產業的重要合作夥伴。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，郭智輝與美國奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）今天共同簽署「台灣－奧克拉荷馬州經濟、能源與貿易合作協議」，雙方將深化雙向貿易、投資與產業合作，進一步強化台美經貿夥伴關係。

郭智輝指出，發展以半導體及人工智慧為核心的五大信賴產業，是台灣產業發展願景，而奧克拉荷馬州擁有完整的半導體、無人機及航太等領域關鍵產業聚落，加上其豐沛的能源與資源，無疑是台灣推動五大信賴產業的重要合作夥伴。

史提特表示，奧克拉荷馬州為美國無人機產業重鎮，具有完整的基礎設施及充足的人力資源，且石油、天然氣、風電等能源充沛。州政府也將持續努力簡化法規及減輕稅賦，創造良好的投資環境。

貿易署表示，奧克拉荷馬州以航太及國防產業聞名，地理位置得天獨厚，與接壤的德州北部半導體科技中心緊密合作，成功整合企業與學術資源，發展半導體產業與專業人才。奧州還具備豐沛的能源與關鍵礦物資源，為推動高端科技產業提供有力支持。

郭智輝表示，經濟部將採取「以大帶小」的策略，協助業者布局海外市場，持續與美國政府共同支持雙方企業，打造高效能的供應鏈生態系，進一步強化供應鏈的韌性與競爭力。

貿易署表示，自2016年以來，台灣與奧克拉荷馬州的貿易往來穩步成長，目前貿易額已接近當初的2倍。隨著此次經貿合作協議的簽署，雙方期待進一步深化產業鏈結，促進更緊密的經貿交流，共創雙贏局面。

外交部也發布新聞稿指出，史提特伉儷於8日至10日率團訪台，史提特上任以來首次訪問亞洲選定台灣作為首站，展現對台灣的重視，外交部表達誠摯歡迎。

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外交部表示，訪團晉見總統賴清德，並與台灣簽署合作協議，可望促進雙方在半導體、無人機、人工智慧及能源等領域的合作，訪團也會和台灣企業代表交流。

外交部說，台灣與奧克拉荷馬州自1980年締結姊妹關係至今已超過40年，雙方關係深遠。今年5月，奧克拉荷馬州參、眾議會通過友台決議，肯定奧克拉荷馬州與台灣的友好關係、慶祝台灣關係法45週年，並支持台灣有意義參與國際組織。（編輯：楊蘭軒）1131209