本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 產經

輝達遭中國反壟斷調查 經長：供應鏈變化皆有掌握

2024/12/10 10:55（12/10 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北10日電）中國以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），經濟部長郭智輝今天表示，都有掌握供應鏈變化狀況。面對川普2.0，郭智輝說，在中國的台商將面臨較嚴苛挑戰，若廠商以美國市場為主，企業應該有應變方法，政府也會協助供應鏈移轉。

中國宣布對AI晶片業龍頭輝達以涉嫌違反「反壟斷法」進行立案調查，華爾街日報報導指出，中國不會沉默面對一連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。

郭智輝上午出席2024行政院長與商業領袖座談會，會前接受媒體訪問表示，經濟部都有掌握供應鏈變化狀況，對於中國祭出輝達反壟斷調查一案，他說，「我也不知道為什麼中國要調查輝達」。

媒體詢問，中國祭出輝達反壟斷調查，似乎是在劍指川普新執政團隊，台廠是否受波及。郭智輝表示，川普將重返白宮，且川普選前提出要對中國課徵60%關稅，在中國的台商會面臨比較嚴苛環境。

郭智輝指出，台商如果在中國製造商品，但不是賣給美國，比較不會有影響；但若在中國製造，市場卻在美國，廠商應該都有應變方法；若有需要協助，政府非常樂意協助供應鏈移轉到其他生產基地。（編輯：張均懋、潘羿菁）1131210

#川普
#中國
#華爾街日報
#經濟部
#美國
#郭智輝
#輝達
延伸閱讀
中國認定輝達涉嫌違反「反壟斷法」 已立案調查中國祭出輝達反壟斷調查 美媒：向川普擺下擂台北京祭反壟斷調查讓輝達股價下挫 美國股市收跌路透：台積電與輝達洽談在美國廠生產AI晶片Blackwell
郭智輝
經部與奧克拉荷馬州簽合作協議 深化無人機交流台中環團示愛求婚台積電 盼2028無煤中火結連理
川普
科技權值股休兵 台股多空拉鋸失守5日線直擊A320德國廠組裝線 空巴：拚2027年月產75架飛機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國祭出輝達反壟斷調查 美媒：向川普擺下擂台
27
更多編輯台推薦新聞：