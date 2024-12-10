輝達遭中國反壟斷調查 經長：供應鏈變化皆有掌握

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（中央社記者劉千綾台北10日電）中國以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），經濟部長郭智輝今天表示，都有掌握供應鏈變化狀況。面對川普2.0，郭智輝說，在中國的台商將面臨較嚴苛挑戰，若廠商以美國市場為主，企業應該有應變方法，政府也會協助供應鏈移轉。

中國宣布對AI晶片業龍頭輝達以涉嫌違反「反壟斷法」進行立案調查，華爾街日報報導指出，中國不會沉默面對一連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。

郭智輝上午出席2024行政院長與商業領袖座談會，會前接受媒體訪問表示，經濟部都有掌握供應鏈變化狀況，對於中國祭出輝達反壟斷調查一案，他說，「我也不知道為什麼中國要調查輝達」。

媒體詢問，中國祭出輝達反壟斷調查，似乎是在劍指川普新執政團隊，台廠是否受波及。郭智輝表示，川普將重返白宮，且川普選前提出要對中國課徵60%關稅，在中國的台商會面臨比較嚴苛環境。

郭智輝指出，台商如果在中國製造商品，但不是賣給美國，比較不會有影響；但若在中國製造，市場卻在美國，廠商應該都有應變方法；若有需要協助，政府非常樂意協助供應鏈移轉到其他生產基地。（編輯：張均懋、潘羿菁）1131210