東成陸域風電遭地方反對 郭智輝：經部同樣不支持

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（中央社記者劉千綾台北16日電）東成陸域風力發電計畫掀波，立委關切此案可能涉及崇越子公司，經濟部長郭智輝可能有利益迴避問題。郭智輝回應，經濟部不會支持有生態疑慮，且地方不支持的陸域風力案件，且他已離開崇越，「千萬不要竹篙湊菜刀（胡亂拼湊），這樣我會很難過」。

台灣民眾黨立委張啓楷今天在立法院經濟委員會關切東成陸域風力發電計畫，郭智輝表示，經濟部不支持有生態疑慮，且地方不支持的陸域風力案件，「地方政府不支持，政府就不會支持」。

張啓楷表示，這件案件已經舉辦2場說明會，許多地方民代卻不曉得，造成許多爭議；此外東成電力股份有限公司籌備處查無地址，但聯絡電話是光宇工程顧問有限公司，而該公司是崇越的子公司。

郭智輝澄清，當時崇越買下光宇時，他已離開崇越董事會，僅具股東身份，「千萬不要竹篙鬥菜刀（台語），這樣我會很難過」。

張啟楷表示，這是利益迴避問題，經濟部為主管機關，可能會有瓜田李下嫌疑，「如果你贊成（這件開發案）就很麻煩了」。

郭智輝嚴正表示，行事坦蕩蕩，若找到任何違法違規的證據歡迎提告，「這一點錢，我看不上眼，千萬不要用這種事來攻擊我」。

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郭智輝指出，在上任經濟部長前5年前就已離開崇越經營層，「如果我是某間公司的股東，就代表我和那間公司有關係嗎？」

回到陸域風力發電計畫，郭智輝重申，若地方政府不贊同，經濟部也不會認同，任何人來當經濟部長都不會贊成。（編輯：楊凱翔）1140416