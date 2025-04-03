東海岸風力發電開發案 台東縣府：未經共識不支持

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（中央社記者張祈台東縣3日電）民間業者計畫在台東東海岸成功鎮至長濱鄉設置25部風力發電機組，引起地方討論。台東縣府今天說，目前尚未接獲任何風力發電設置申請案，不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

台東縣府指出，「東成陸域風力發電計畫」由民間業者自行規劃，依規定於環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，供各界表達意見，後續仍需辦理公開說明會，彙整各方意見後，編制環境影響說明書，送中央審查召開環評會議。

依據業者所提計畫內容，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組。

台東縣府指出，支持符合在地特性的再生能源發展方向，應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，台東位處太平洋迎風面，屬天然災害高風險區，沿海地區大型開發計畫需審慎評估地理條件等，現行並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

台東縣府指出，大型陸域風力發電案，因涉及景觀、生態、文化及居住品質等綜合因素，縣府並不視為優先選項，現階段再生能源發展政策係以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電。

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台東縣府指出，若未來有開發單位提出正式環評申請案，縣府將本於地方政府立場，要求中央審查單位從嚴審慎處理，並充分聽取在地真實民意。

國民黨籍立委黃建賓指出，堅決反對任何未經共識的開發案，破壞台東美麗的環境、破壞台東鄉親的生活品質，將要求環境部具體說明、從嚴審查，確保所有開發案都必須符合永續原則，並兼顧在地民眾的權益，絕對不能蠻幹。（編輯：李淑華）1140403